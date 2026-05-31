Писателят и сценарист Иво Сиромахов сподели, че чисто финансови причини и голяма мизерия са го принудили временно да изостави театралната си мечта и режисурата в края на 90-те години. Днес той се завръща към сцената в ролята на автор с новата си пиеса "Пътуване до Марс“, която събира карикатурните образи на съвременните световни лидери в затвореното пространство на космическа совалка.

Сиромахов си припомни, че е завършил образованието си в най-бедните години – 1996–1997 г., когато хората не са имали какво да ядат и не са мислели за театър. Това го принудило с голяма болка да отстъпи от сцената и да се занимава с напълно различни дейности, за да издържа семейството си, но днес този период е отминал и театралното изкуство отново му носи нужния смисъл.

Космическата сатира в "Пътуване до Марс“

В най-новата си пиеса "Пътуване до Марс“ авторът изпраща Доналд Тръмп, Илън Мъск, Владимир Путин, Урсула фон дер Лайен и Златка в совалка към космоса. Предстоящите прожекции на спектакъла са планирани за месец юни във Варна, Благоевград, София, Стара Загора и Казанлък. В ефира на bTV Сиромахов обясни, че идеята е вдъхновена от факта, че настоящите световни лидери приличат на комиксови герои и карикатури, а затварянето им на едно място цели да оголи характерите им и да изостри конфликтите, за да покажат истинската си същност.

От българска страна в совалката на Илън Мъск се качва инфлуенсърка, тъй като според Сиромахов това са най-популярните хора у нас, а и някой трябва да сподели пътуването в социалните мрежи. Той допълни, че световните конфликти обикновено са сблъсъци на малки хора с голямо его, в които всеки носи своите национални комплекси и претенции. Режисьор на постановката е Златомир Молдовански, а актьорският състав включва Ненчо Балабанов като Тръмп, Александра Сърчаджиева като Урсула фон дер Лайен, Тодор Танчев и Стиляна Маркова от Пазарджишкия театър.

Случайната среща, открила таланта му да пише

Попадането си в журналистиката Иво Сиромахов определя като пълна случайност, случила се в момент, в който не е знаел накъде да потегли и дали изобщо си заслужава да остане в България. Случайна среща в парка с неговата позната Десислава Paунска го отвежда във вестник, което променя изцяло посоката на живота му за години напред. В тази среда той е имал късмета да се учи от най-добрите в занаята и да открие, че притежава талант да пише, за който преди това не е подозирал.

Това откритие го отвежда директно в телевизионната сатира, където влиза като сценарист и работи зад кадър в продължение на дълги години. Сиромахов призна, че предпочита именно работата зад кулисите, тъй като я намира за много по-интересна.

Липсата на политическа сатира по българските телевизии

Според Сиромахов в момента в България вече няма политическа телевизионна сатира поради сложни причини, сред които вероятно е и нежеланието на телевизионните продуценти да рискуват. Той изрази надежда, че когато политическата обстановка в страната се нормализира, този жанр ще се завърне в ефира. Авторът подчерта, че хората имат естествена нужда да се смеят на онези, които сами са овластили, и да осмиват властта, тъй като това е задължителна част от всяка здрава демокрация и нормално общество.