Разходите за храна се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за домакинствата както във Великобритания, така и в България. Макар британците традиционно да са свикнали с по-високи цени в магазините, през последните години поскъпването на хранителните продукти достигна мащаби, които предизвикват тревога както сред потребителите, така и сред управляващите. В същото време все повече българи забелязват, че цените на редица основни продукти у нас вече не се различават съществено от тези в Западна Европа.

Според последните данни средната седмична сметка за храна на един човек във Великобритания вече надхвърля 50 паунда. За семейство с деца разходите често достигат около 200 паунда седмично, а в някои случаи и повече. Това означава, че само за хранителни продукти едно домакинство може да похарчи над 800 паунда на месец. Най-притеснителното за британските потребители е, че тези суми са почти двойно по-високи в сравнение с нивата отпреди две години.

Определено виждам колко много са се увеличили цените през последните осем години. Проблемът не е толкова нарастването на цените, колкото сравнението между разходите и приходите. Плашещото е, че като погледнем цените в България, те не са много по-различни от тези тук, но пък разликата в заплатите е огромна. споделя пред bTV българка от Великобритания

Увеличението на цените е резултат от комбинация от фактори – високата инфлация, поскъпването на енергията, увеличените транспортни разходи и проблемите във веригите за доставки. Всичко това доведе до значително оскъпяване на производството и търговията с хранителни стоки. Натискът върху семейните бюджети стана толкова осезаем, че британското правителство дори започна да обсъжда възможността за доброволно ограничаване на цените на някои основни продукти чрез споразумения с големите търговски вериги.

Любопитното е, че въпреки по-високите доходи на Острова, разликата в цените на много продукти между Великобритания и България постепенно намалява. Килограм краставици в Англия струва около 3 евро - цена, която все по-често може да бъде видяна и на българските пазари и в супермаркетите. При доматите разликата е още по-малка. В британските магазини килограмът може да струва между 2 и 7 евро, а в България също вече се наблюдават цени от порядъка на 5–6 евро за килограм през определени периоди от годината. Само преди седмици в Благоевград бяха отчетени подобни стойности, които предизвикаха недоволство сред потребителите.

Хлябът остава една от стоките, при които България все още има по-ниски цени. Докато във Великобритания стандартен хляб струва около 1,5 евро, у нас средната цена е приблизително наполовина. Въпреки това и българските потребители усещат постоянното поскъпване на тази основна храна, особено при по-качествените и специализирани видове.

Самото сравнение на цените обаче не дава пълната картина. По-важно е каква част от доходите на хората отива за закупуването на тези продукти. Именно тук се крие съществената разлика между двете държави. Въпреки че цените на някои хранителни стоки са сходни, минималната работна заплата във Великобритания остава близо четири пъти по-висока от българската. Това означава, че британските домакинства могат по-лесно да поемат поскъпването, докато за много български семейства всяко увеличение на цените се усеща много по-силно.

Икономистите отдавна предупреждават, че България постепенно се доближава до Западна Европа по отношение на цените, но не и по отношение на доходите. Тази тенденция е особено видима при храните, където разликите в цените намаляват значително по-бързо от разликите в заплатите. В резултат на това все повече домакинства са принудени да преразглеждат семейните си бюджети, да ограничават разходите си или да търсят по-евтини алтернативи на традиционните продукти.

Причините за това са комплексни. Част от тях са свързани с глобалните процеси, които засягат всички държави - инфлация, скъпи енергийни ресурси и повишени производствени разходи. Други са специфични за България, включително зависимостта от внос при редица хранителни продукти и недостатъчното местно производство в някои сектори. Всичко това води до ситуация, при която българският потребител все по-често плаща европейски цени със значително по-нисък доход.