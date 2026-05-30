Днес ще бъде предимно слънчево, а максималните температури ще се изкачат до 29°. След обяд обаче времето ще се развали, над Рило-Родопския масив и Североизточна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали краткотраен дъжд, а в североизточните райони и ще прегърми.

Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в Пловдив до 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще се понижава, доближавайки средната стойност.

Времето в планините

Преди обяд в планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа умерен, а по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра - около 8°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Над северното крайбрежие ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и ще прегърми.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°–25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънце и Луна

Слънцето в София изгрява в 5:53 ч. и залязва в 20:56 ч. — продължителността на деня е 15 часа и 3 минути. Луната залязва в 4:44 ч. и изгрява в 20:36 ч. Фазата ѝ е един ден преди пълнолуние.