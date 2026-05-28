Бащата на Сияна, която загина при тежка катастрофа с тир, обяви, че ще подкрепи протеста на друг почернен родител – Стойне Стойнев от Благоевград, чиято дъщеря Ивана загуби живота си след падане от петия етаж по време на наркокупон на 24 май. Протестът ще се проведе този петък, 29 май, от 18:00 часа пред Съдебната палата в Благоевград, информира Plovdiv24.bg.

В емоционално обръщение във Фейсбук бащата на Сияна призова за масово присъствие и солидарност в борбата срещу институционалното равнодушие.

Гласът на един баща срещу системата

В своето изявление почерненият баща се обръща директно към хората като родител към родители. Той подчертава, че поредната трагедия е отнела детски живот заради същото държавно безхаберие, което е погубило и неговата собствена дъщеря. Николай Попов прави ясно разграничение, че Ивана не си е отишла при катастрофа, а заради друг огромен и належащ проблем, засягащ децата – трафика и разпространението на наркотици.

Битката с правосъдието и апел за солидарност

Николай Попов заявява, че застава твърдо зад бащата на Ивана – Стойне, който също се е сблъскал с родната съдебна система, тъй като виновникът за неговата загуба бе освободен от ареста след решение на съда. По думите му този съд често оставя жертвите без справедливост, вместо да съди виновните. Бащата на Сияна потвърждава, че лично ще присъства на мирния протест в Благоевград, защото познава отлично както болката от загубата на дете, така и мъката от липсата на справедливост. С думите, че никой не е застрахован, той призовава гражданите да застанат до почернения баща на Ивана.