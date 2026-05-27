След мащабна съвместна акция на МВР и Община Варна сеспря незаконното изграждане на мегакомплекс от около 104 сгради, разположени върху близо 100 декара площ в местността "Баба Алино“. Строителството е извършвано изцяло без необходимите разрешителни, като по случая вече има задържани лица, а районът е поставен под засилено полицейско наблюдение.

Скандалният случай предизвика вълна от обществени реакции, като една от тях е на журналистката Лияна Панделиева, информира Plovdiv24.bg. Позицията на Панделиева в социалните мрежи осмива твърденията на варненския кмет Благомир Коцев, че градската администрация не е забелязала издигането на над 100 блока в рамките на неговия мандат.

Реакцията на кмета и политическите обвинения

Журналистката иронизира позицията на кмета Благомир Коцев, който реагира с изненада и определи ситуацията като "шокираща“. Според официалните данни незаконното разрешение за терена е било дадено през 2023 г. от ГЕРБ. През същата година обаче Коцев поема кметския пост във Варна. Панделиева поставя въпроса как е възможно преминаването на тежка строителна техника – камиони, кранове, багери и бетоновози – да остане незабелязано от общинските служители и ръководството на града през последните години.

Символът на политическото страдалчество Благомир дали ще предположи, че завземането на стоте декара, изкопаването на основите и издигането на над сто строежа се е случило за времето, когато е бил в ареста? А служителите на общината били така ангажирани да го защитават с протести, че и те не са забелязали как край тях някакви хора строят като щури. пита Панделиева

Охранители спряха общинските проверки

В официалното си обяснение кметът Благомир Коцев посочва, че през изминалите две-три години са правени многократни опити от различни институции да извършат инспекции на мястото. Достъпът им обаче е бил системно ограничаван от частни охранители на комплекса. Лияна Панделиева оприличи това оправдание на популярен анекдот, при който военна проверка се проваля заради присъствието на едно куче пазач, подчертавайки абсурдността на ситуацията, при която частна охрана може да спре контролните органи на държавата и общината.

Сравнение със столицата и бъдещето на комплекса

В коментара си Панделиева прави паралел с протестите в софийския квартал "Младост" срещу изграждането на един-единствен, макар и огромен, законен блок. Тя отбелязва, че мащабът на варненския случай – скрито застрояване на 100 декара – изцяло засенчва недоволството в столицата. В момента в централния парк на Варна и в засегнатите горски територии се провеждат обстойни проверки от компетентните органи. Тепърва предстои да се изясни каква ще бъде съдбата на издигнатите постройки и кой ще понесе съдебна и финансова отговорност за мащабното нарушение.