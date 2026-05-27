Спирането на незаконното строителство в местността "Баба Алино“ край Варна, извършвано от украинската корпорация КУБ, попада изцяло в правомощията на местната Община. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на съвместна институционална проверка на място, чиито резултати бяха представени пред журналисти в крайморския град.

В спешната проверка на терена се включиха още министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Координация между държавните институции

Домакин на срещата с медиите бе областният управител Марио Смърков. Той подчерта, че съвместните действия на ведомствата, към които са привлечени всички възможни контролни органи, дават реалната гледна точка към възникналия казус. По думите на Смърков проверката изяснява както отношението към проблема през годините, така и конкретните действия на Община Варна до момента.

Пламен Абровски посочи като пример имот номер 5. През 2005 г. този имот е бил държавна собственост на министерството на земеделието, но е заменен за частен имот на друго място.

На 26 октомври 2023 г. служители на Дирекцията по горите и Държавно горско стопанство правят проверка по сигнал. Така установяват незаконна сеч и незаконно строителство. Те уведомяват Община Варна, ОДМВР и на по-късен етап дори прокуратурата.

Регионалният министър Иван Шишков показа удостоверение за търпимост, издадено на 7 юни 2023 г. В него обаче пише, че строежът е извършен през 2001 г. Шишков обясни, че само такива строежи могат да получат удостоверение за търпимост. След тази година всички строежи без книга следва да бъдат премахнати.

Междувременно премиерът Румен Радев коментира незаконното строителство във Варна. По думите му случаят е обвързан с процеси, насочени срещу националната сигурност на България.

Той припомни, че преди година именно от Варна, в качеството си на държавен глава, е поставил публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката КУБ, инвеститор на постройките, след което е бил изгонен от страната, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. Министър-председателят определи това като "прецедент“, подчертавайки, че "такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“.