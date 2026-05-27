Даваме старт на строителството на забравените магистрали. Първата е Русе – Маказа. За участъка от Русе до Бяла от трасето Русе – Велико Търново още преди три години имаше подготвени процедури – одобрихме подробни устройствени планове, създадохме условия за отчуждения, възложихме техническия проект на обекта, имаше сериозен тласък и много свършена работа. Затова изпитвам малка горчивина, че първият лот не започна да се строи преди три години.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Днес той постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла. В символичната церемония по старта на строителните дейности участваха още Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, кметът на община Русе Пенчо Милков, представителите на местни и регионални структури, представители на фирмите изпълнители, надзор и др. Водосвет отслужи Русенският митрополит Наум в съслужие с 8 свещеници от Русенска епархия.

Министър Шишков подчерта, че моментът, в който започва истинското строителство с разрешение за строеж, с одобрени проекти, избрани изпълнители, е най-важният.

Отмина времето на една политическа класа, която се радваше и режеше лентички. Истинският смисъл е да има свързаност и магистрали в България. За да има лентички, трябва да има първо качествено проектиране и строителство. Затова още в първия месец на управлението на "Прогресивна България“ започваме да строим всички забравени магистрали, след като бъдат одобрени проекти документацията и бъдат издадени разрешения за строеж. Амбицията ни е в рамките на нашия мандат всички забравени магистрали да получат своята реализация, посочи Шишков.

Арх. Шишков отбеляза още, че приоритет за правителството е да започне строежа на магистралата не само от Русе до Велико Търново, а да бъде проектирано и след това изградено цялото трасе до Маказа.

"Това е истинската свързаност. Смисълът ѝ е да има транспортен коридор, който да поеме движението, което преминава, и свързва части от Европа – Румъния, България, Гърция, както и Турция, чрез най-натоварения граничен контролно-пропускателен пункт. "И неслучайно европейските ни партньори ни помагат и ни дават средства. А ние сякаш във времето назад не искахме да се възползваме от тези пари. Благодарим, че ни изчакахте", каза още министър Шишков. И отбеляза, че има уверението на строителите, че до края на 2029 г. ще бъде построена цялата магистрала от Русе до Бяла, заедно с обхода на града. Той увери, че държавата ще бъде зад тях и ще помага, като изрази надежда работата да приключи предсрочно.

"Автомагистрала Русе – Велико Търново е нещо повече от инфраструктура – тя е инвестиция във възможности, свързаност и е добър пример за европейско финансиране в бъдещето на България“, заяви ръководителят на Представителството на ЕК в София Йорданка Чобанова.

С 525 милиона евро европейско и национално финансиране, предназначени за участъка Русе – Бяла и обхода на Бяла, проектът представлява стратегическа инвестиция за развитието на Северна България, като същевременно допринася и за развитието на основната Трансевропейска транспортна мрежа и укрепва ролята на България като регионален свързващ център. Г-жа Чобанова подчерта, че спазването на крайния срок за завършване на участъка през 2029 г. изисква всички партньори да съсредоточат усилия върху навременното изпълнение.

"С първата копка на лот 1 от магистралата Русе – Велико Търново поставяме началото на един изключително важен проект за бъдещето на нашия регион и на България. За мен това е повече от инфраструктурен проект – това е инвестиция в бъдещето, в свързаността между регионите, в икономическия растеж и в по-доброто качество на живот на хората", каза областният управител проф. Владимиров.

"Вярвам, че модерната инфраструктура не е лукс, а необходимост. Тя е основа за развитие, за привличане на инвестиции, за по-безопасно пътуване и за създаване на реални перспективи пред младите хора и бизнеса. Свързаните региони означават по-силна икономика, по-малко неравенства и повече шансове за хората да останат и да се развиват тук“, каза още той.

Кметът на община Русе Пенчо Милков също подчерта ролята на магистралата за по-добрата свързаност на Русе и България със света и важното значение за подобряване на пътната безопасност. Той благодари на министър Иван Шишков за приоритизирането на проекта и активните действия за реализацията му още в първите дни на новото правителство.

"Липсата на магистрали и пътища у нас е факт. Магистралата, която днес ще започнем да строим от Русе, бе обявена за обект от национално значение още през 2022 г. от служебния кабинет на тогавашния президент Румен Радев. Беше одобрен Подробен устройствен план в същия период, и въпреки това толкова време правителствата преди нас не се сетиха, че този път е изключително важен. Маршрутът от Русе до Маказа е един от най-натоварените в Европа“, коментира пред журналисти министър Шишков.

"Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка, очаквах проверки на строителство. Времето в последните три години беше спряло. То започва да тече отново", посочи още регионалният министър.

Арх. Шишков обърна внимание, че за лот 3, който е от Бяла до Велико Търново все още няма одобрен подробен устройствен план и там процедурите са изоставени на нивото от преди три години.

"Застоят свърши, имаме не просто амбициозна, а неотложна програма. Това, което трябва да се проектира и построи, е толкова много, че трябва да се работи буквално денонощно. Ще искаме от строителите да строят бързо и качествено. За тях предстои "златен период“, защото в следващите две години ще проектираме всички несъществуващи на проект магистрали, т.е. ще има много строителство“, посочи още Шишков.

Той обясни, че новите аутобани ще бъдат дадени на концесия, а държавата ще направи проектите, подробните устройствени планове и отчужденията на имотите.