Министерството на труда и социалната политика подготвя изцяло нов механизъм за определяне на минималната работна заплата с цел тя вече да не се изчислява автоматично като 50% от средната за страната. Новата концепция предвижда държавата да спре еднопосочно да налага размера на възнаграждението в условията на действаща пазарна икономика.

Реформата се подготвя чрез набелязването на конкретни мерки и промени в законодателството, координирани със социалните партньори.

Договаряне по браншове и нови критерии

Идеята на новия модел е минималното възнаграждение да се договаря директно по отделните браншове между синдикатите и работодателите. Процесът ще се базира на конкретни икономически критерии, като задължително ще се отчитат нивата на инфлацията и общата производителност на труда. В тази нова конфигурация ролята на социалното министерство ще бъде на медиатор и посредник между двете преговарящи страни.

Работната заплата е измерител на труда. Не е добра идея да бъде автоматичен механизмът. Не е добра идея държавата да определя размера на минималната работна заплата, когато сме в действаща пазарна икономика обясни социалният министър Наталия Ефремова

Изразената позиция на ведомството е, че работната заплата представлява реален измерител на труда и автоматичните механизми за нейното определяне не са добра практика. Поради тази причина ще се търси съвместна форма със социалните партньори за фиксиране на сумата, вместо размерът ѝ да бъде спускан едностранно от страна на управленските органи.

Гаранции за размера на възнаграждението догодина

Независимо от промяната в досегашния механизъм, минималната работна заплата през следващата година няма да бъде по-ниска от 620 евро. Това понижение е изключено, тъй като европейската директива за адекватни минимални работни заплати съдържа категорична и ясна гаранция в това отношение.

Според европейските правила, без значение дали ще се прилага модел на договаряне или автоматична формула, веднъж достигнатата стойност на минималното възнаграждение не може да бъде намалявана за последващия едногодишен период.