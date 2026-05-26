Главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев е осъществил контакт тази сутрин с адвокат Зорница Костова и я поканил в петък в удобно време да разговарят лично. Това съобщи Кандев пред журналисти в Пловдив в отговор на твърденията на Костова, че ГДНП продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирва, за да могат те да се крият. Адвокатката е защитник на двама от потърпевшите по делата срещу прокурорския син Васил Михайлов, който беше заловен миналата седмица след продължително издирване, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Твърдения, изсипани първо в медиите, няма да проверяваме. Поканих я на разговор в петък в удобно за нея време да сподели какво знае, заяви главен комисар Кандев.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще бъдат безкомпромисни към всеки, който е замесен, ако се установи теч на информация. Активните действия за съпричастност към укриването на Васил Михайлов продължават и към настоящия момент. Преди два дни отново в Пловдив Демерджиев заяви, че интересни хора са помагали на прокурорския син да се укрива.

Нито тогава, нито днес министърът обяви имена.

Изчакваме официалните резултати, за да няма грешки, с тези думи Демерджиев отговори на въпроси кои са лицата и от кои ведомства.

Срок за оповестяването им също не беше посочен. Гарантира, че всеки един в полезрението, ще бъде проверен. Част от материалите вече са предадени в прокуратурата.

Относно заявеното от адв. Костова за ГДНП министърът призова гражданите да не се притесняват да подават сигнали, когато има данни за нередности.