Главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев е осъществил контакт тази сутрин с адвокат Зорница Костова и я поканил в петък в удобно време да разговарят лично. Това съобщи Кандев пред журналисти в Пловдив в отговор на твърденията на Костова, че ГДНП продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирва, за да могат те да се крият. Адвокатката е защитник на двама от потърпевшите по делата срещу прокурорския син Васил Михайлов, който беше заловен миналата седмица след продължително издирване, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще бъдат безкомпромисни към всеки, който е замесен, ако се установи теч на информация. Активните действия за съпричастност към укриването на Васил Михайлов продължават и към настоящия момент. Преди два дни отново в Пловдив Демерджиев заяви, че интересни хора са помагали на прокурорския син да се укрива.
Нито тогава, нито днес министърът обяви имена.
Срок за оповестяването им също не беше посочен. Гарантира, че всеки един в полезрението, ще бъде проверен. Част от материалите вече са предадени в прокуратурата.
Относно заявеното от адв. Костова за ГДНП министърът призова гражданите да не се притесняват да подават сигнали, когато има данни за нередности.
