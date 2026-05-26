Министерството на вътрешните работи планира да надгради системата за управление при бедствия, съобщи в Пловдив министър Иван Демерджиев. Става въпрос за Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) към МВР, създаден още през 2007 г. и за който през 2023 г. Демерджиев като служебен министър имаше идея да доразвие.
По същество това е оперативен център, създаден в помощ на сектор "Сигурност“ и за управление при кризи, горски пожари, наводнения и други бедствия предава Plovdiv24.bg.
Ситуацията в Северна България се успокоява, но проблемът е, че липсва превенция. Този център е необходим, прави се предварителен анализ и в реално време могат да се управляват кризи, коментира още Демерджиев.
За щастие хората са изведени и BG Alert заработи - припомни вътрешният министър. Гарантира, че МВР ще направи необходимото да доразвие системата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!