Няма да има повече храсти. Екипите на Пътна полиция ще бъдат насочени към местата с концентрация на птп, обяви главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. Изказването стана по време на националното съвещание на МВР, което се провежда в Пловдив, с участието на политическото ръководство на вътрешното ведомство, директорите на главни дирекции, както и на ОДМВР Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол, предава Plovdiv24.bg.

От 13 май до сега в цялата страна се провежда специализирана полицейска операция по всички направления. По линия на Пътна полиция са връчени 23 693 електронни фиша за констатирани нарушения.

Няма да има повече храсти. Ще концентрираме нашите усилия по линия на Пътна полиция там, където има концентрация на птп. В момента се изготвя този анализ. След изготвянето му ще бъдат направени съответните постъпления на областните дирекции патрулите на Пътна полиция да бъдат разстановени на местата с концентрация на птп - заяви старши комисар Георги Кандев.

По линия на Икономическа полиция са извършени над 5000 проверки на дейността на заложни къщи и фирми, организиращи хазартни игри, както и фирмите за бързи кредити.

Извършени са 8155 проверки на търговски обекти, като са иззети над 1100 литра течност без бандерол, която отговаря на акцизните стоки.

Осъществени са 970 проверки в обекти, извършващи дейности, свързани с черни и цветни метали, 722 автоморги и места и обекти, които разкомплектоват МПС излезли от употреба.

За констатираните нарушения по Икономическа линия са съставени повече от 1065 протокола, задържани са 800 лица и са образувани 454 досъдебни производства.

По криминална линия: проверени обекти 5000, при което са установени 723 лица с наркотични вещества, както и 137 малолетни и непълнолетни лица.

Това, което каза и министърът – обществото, не само полицията, всички институции, които имат отношение, трябва да вземат своите мерки, подчерта главният секретар на МВР.

Установени са 533 лица и 46 автомобила обявени за издирване. Разкрити са 36 кражби на МВР, както и на вещи и части от тях. Задържаните лица само по криминална линия са 1086, като са образувани 706 досъдебни производства.