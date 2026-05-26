Младежкият купон в Благоевград, при който от петия етаж падна и загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче се бори за живота си, е започнал още 17:30 ч. Това обяви пред журналисти в Пловдив директорът на ОДМВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров, предава Plovdiv24.bg.

Младежите били приятели, участвали в театрална трупа. Поръчали по интернет LSD, през приложението Telegram. Чакали майката на домакина да не е в къщи и се събрали на купон. Интелигентни млади хора, преди дни едното момче е било абитуриент, отличник от Математическата гимназия. Раненото момче се подобрява, уточни директорът на ОДМВР - Благоевград. По случая има задържан 20-годишен студент.

Обществето е пасивно - в 17,30 ч. е започнал купонът, никой не е подал сигнал - обясни ст. комисар Илия Тупаров.

Единият от младежите първи си е тръгнал към 22 ч. и в момента на падането не е бил там. Разследването е в активна фаза, разпитват се свидетели, назначени са няколко експертизи, за да се изяснят всички факти и обстоятелства около фаталния инцидент, добави главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре отколкото да събираме децата от земята. Не може повече да си позволим да губим животите на нашите деца. Ако не се осъзнаем всички – общество, училище – няма как да стигнем до тези резултати - призова вътрешният министър Иван Демерджиев.

Демерджиев заяви, че служителите на реда ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Превенцията ще бъде засилена и ще се направят всички необходими действия, за да се намали влиянието върху младите хора.