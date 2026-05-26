Днес в Пловдив ще се проведе национално съвещание на Министерството на вътрешните работи с участието на ръководния състав на областните дирекции от Южна България.

В съвещанието ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, както и директорите на главните дирекции и на областните дирекции на МВР в Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

За представителите на медиите ще бъде открита първата част от събитието, в която министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на ведомството.

След това съвещанието ще продължи при закрити врата в работен режим.