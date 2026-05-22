Премиерът Румен Радев направи коментар пред журналисти относно първите стъпки за създаването на нова антикорупционна комисия, предоговорянето на газовите споразумения с Турция и натрупаните проблеми в българската правосъдна система. Той изрази очакване за провеждането на много смислен дебат по темата, за да не се повтарят негативните сценарии от миналото, информира Plovdiv24.bg.

Предоговорянето с "Боташ“ и казусите в съдебната система

По отношение на енергийните отношения с Турция и договора с "Боташ“ Радев обясни, че се очаква завръщането на българските представители, за да има пълна информация. Турската страна е изпратила меморандум с конкретни искания, който предстои да бъде детайлно разгледан.

Министър-председателят се спря и на въпроса за евентуалното влияние на Петьо Петров – Еврото при назначаването на Теодора Георгиева, като подчерта, че случаите около него и Мартин Божанов – Нотариуса не са мръднали през годините и трябва да бъдат разплетени. Според него критериите и процедурите за избор на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да се прецизират изключително внимателно, за да се гарантира независимостта на органа.

Критика към Борислав Сарафов и независимостта на съда

Разбира се, това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор каза премиерът и допълни, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли от съдебната власт.

Евровизия, евроскептицизъм и позицията за международния трибунал

Запитан за предстоящото провеждане на Евровизия в България и ролята на Иво Христов, който оглавява организацията, Радев коментира, че Европа има нужда от солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния сложен свят. Той допълни, че е крайно време европейските институции да започнат да работят на основата на здравия разум и реалистичната оценка на събитията.

На въпрос защо България не се е включила в трибунала срещу руския президент Владимир Путин, Радев заяви