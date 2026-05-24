Река Янтра излезе от коритото си край град Бяла, област Русе, след продължилото покачване на водите в последните часове. По информация на кмета на града Димитър Славов към момента няма опасност за населението и инфраструктурата, но най-ниските участъци край реката вече са засегнати, пише Meteobalkans.

Залети са няколко декара площ в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето“ до емблематичния мост, където теренът е сред най-ниските край Бяла. Водата е достигнала и до асансьорна шахта в сградата, която ще бъде отводнена след оттеглянето на реката. Самата сграда е проектирана да издържи приливна вълна от 3,50 метра, а сегашното преливане е около половин метър, посочва кметът.

Заради високите води е наводнен и пътят към пречиствателната станция. В останалите критично ниски точки при селата Полско Косово и Стърмен засега не са отчетени проблеми. Това е важният детайл в ситуацията — реката е излязла от коритото си, но засега ударът остава ограничен в ниските крайречни зони, без данни за пряка заплаха за хора или жилищна инфраструктура.

Нивото на Янтра при моста на Колю Фичето е достигнало около 5,60 – 5,70 метра. Данните от измервателната станция при великотърновското село Каранци показват повишение само с около два сантиметра към 8:00 часа, което означава, че реката е в застой. Местните власти очакват нивото постепенно да започне да спада.

Обстановката край Бяла остава под наблюдение, тъй като високите води по Янтра вече засегнаха различни райони в Централна Северна България след обилните валежи. Засега основните щети в района са свързани с наводнени площи, достъп до инфраструктурен обект и необходимост от последващо отводняване след отдръпването на реката.