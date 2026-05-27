Съвместна акция на МВР и Община Варна спря мащабно строителство на около 104 сгради в местността "Баба Алино“, изградени върху близо 100 декара площ без необходимите разрешителни. По случая има задържани лица, а районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати всякаква възможност за продължаване на строителните дейности.

В централния парк на града и по засегнатите горски територии текат обстойни проверки. Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди в ефира на "Здравей, България“ сериозността на случая. По думите му територията обхваща и горски участъци, където дейността е била частично прикрита, а строителството е продължавало с години въпреки съставяните в периода 2024–2025 г. актове за незаконни строежи и незаконна сеч.

Позицията на Община Варна и процедура по събаряне

Според официалните данни на общинската администрация за обекта никога не са издавани разрешения за строеж, а всички опити на проверяваните да представят редовни документи са останали без резултат. Кметът Благомир Коцев подчерта, че законът в България трябва да се спазва от всички и подобни прояви няма да бъдат толерирани, независимо от твърденията на инвеститора за обществена и икономическа полза. В момента местната власт подготвя следващите административни стъпки за цялостно документиране на нарушенията, като крайната фаза ще бъде премахването на незаконните еднофамилни и многофамилни постройки по предвидения в закона ред.

Коцев коментира и темата за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на застрояване трудно би се осъществил без подкрепа на по-високо ниво и зависимости извън местната власт. Той посочи, че през 2025 г. ДАНС е била сезирана по случая с предаване на пълната информация, но последващите действия на службата остават неизяснени за общината. Към момента на място са проверени предимно работници, като все още липсва информация за точното местонахождение на инвеститорите. Проверката на статута на земята е показала, че територията няма подробен устройствен план (ПУП) и продължава да бъде част от горския фонд, което напълно изключва възможността за каквото и да е законно строителство.

Строителството в местността

Острата реакция на инвеститорите от КУБ Корпорация

Ръководството на инвеститора КУБ Корпорация излезе с официална позиция, в която категорично опровергава изявленията и становището на кмета Коцев. От компанията изразиха силното си възмущение от думите на местната администрация, като ги определиха като неверни внушения по отношение на техните инвестиции и собственост. Според тяхната позиция, в местността "Баба Алино“ от повече от една година се процедира ПУП-ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ.

От КУБ Корпорация заявиха, че имат сериозни забележки към представеното мнение на кмета и виждат пълно разминаване във фактите относно реализираните до момента планове и проекти в района на град Варна. Компанията си запазва правото на подробна реакция и обяви, че в най-скоро време ще организира пресконференция. На нея ще бъдат поканени медиите и лично кметът Благомир Коцев, за да бъдат представени ясни позиции и реплики, подкрепени с конкретни доказателства срещу неговите публични твърдения. Инвеститорите изразиха надежда, че градоначалникът разбира значението и опасността, която подобни изказвания носят за сигурността и правата на жителите в местността и обществото във Варна.