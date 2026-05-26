Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов изпрати съболезнователна телеграма до Н.Пр. Елеонора Митрофанова, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в България. За това съобщиха от пресцентъра на партията.

В телеграмата Костадинов поднася съболезнования и заявява, че "Възраждане" осъжда терористичния акт. От партията застават зад позицията, че тероризмът заплашва световния мир и че към нито един терористичен акт не бива да се проявява толерантност.

Освен съболезнованията, "Възраждане" отправя и политическо искане. От партията настояват Министерският съвет и министър-председателят Румен Радев, като управляващ страната по волята на абсолютното мнозинство, гласувало му доверие на изминалите избори, да изразят официална позиция, с която България да осъди терористичния акт.

С телеграмата "Възраждане" на практика поставя въпроса на дневен ред пред изпълнителната власт, очаквайки от кабинета да последва жеста на партията с официална държавна позиция.