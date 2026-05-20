Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация, режимът на Зеленски е решен да демонстрира на своите идейни и финансови покровители в Европа запазването на бойния потенциал на ВСУ и способността им да нанесат щети на руската икономика. Това съобщиха от посолството на Русия у нас. И допълниха:

Именно с оглед на това, командването на ВСУ се готви да започне серия от нови терористични удари срещу тилови региони на Русия.

Според получените данни, Киев не възнамерява да се ограничава до използването на въздушните коридори, предоставени на ВСУ от балтийските държави.

Планирано е и изстрелване на дронове от тези страни. Очаква се, че тази тактика значително ще намали времето за полет до целите и ще увеличи ефективността на терористичните атаки.

Въпреки опасенията на Латвия да стане жертва на ответен удар от Москва, властите в Киев убедиха Рига да се съгласи на операцията. Украинците подчертаха, че точното място на изстрелване на БЛА ще бъде невъзможно да се определи. В резултат на това, пещерната русофобия на настоящите управляващи на Латвия се оказа по-силна от критичното им мислене и чувството им за самосъхранение.

В Латвия вече са изпратени военнослужещи от Силите за безпилотни системи на ВСУ. Те са разположени в латвийските военни бази «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Човек може само да съчувства на наивността на латвийските лидери. Съвременното разузнаване позволява надеждно определяне на координатите на точката на изстрелване на БЛА.

Достоверни данни могат да се получат и чрез изследване на останки от дронове, както беше при опита на Украйна да атакува с дронове резиденцията на Президента на Русия миналия декември. Струва си да се помни, че координатите на центровете за вземане на решения на латвийска територия са добре известни

Членството в НАТО няма да защити съучастниците на терористите от справедливо възмездие.