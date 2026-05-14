Словашката финансова администрация обяви пълно преустановяване на работата на граничните пунктове с Украйна от 13 май 2026 г.. Като причина се изтъкват съображения за сигурност. Решението е в сила до второ нареждане, като към момента границата остава затворена за неопределен период от време.

Мярката засяга всички пунктове по общата граница между двете държави.

Към момента Словашката финансова администрация не е предоставила допълнителни подробности или конкретни мотиви относно естеството на заплахата, наложила това решение. Липсата на детайли за причините се потвърждава и от официалните съобщения на ведомството.

Очаква се пунктовете да останат блокирани, докато словашките власти не преценят, че рискът е преминал и не издадат нови инструкции за възобновяване на пропускателния режим, съобщава "Ройтерс".

Plovdiv24.bg припомня, че отношенията между Словакия и Украйна са напрегнати заради енергийни спорове и управлението на Роберт Фицо в Братислава, който след загубата на властта на унгарския премиер Виктор Орбан, е считан за последния съюзник в ЕС на руския президент Владимир Путин.