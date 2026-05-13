Френската прокуратура поиска седемгодишна ефективна присъда за бившия президент Никола Саркози по време на обжалването по делото за предполагаемо незаконно либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г.. Бившият държавен глава, който управлява Франция от 2007 до 2012 г., продължава категорично да отрича всички обвинения в корупция и незаконно финансиране.

Прокурорите настояват за тежкото наказание заради твърденията, че кампанията, довела Саркози до Елисейския дворец, е била подпомогната от режима на Муамар Кадафи в Либия.

През изминалата година Никола Саркози влезе в историята на съвременна Франция като първия държавен глава, попаднал в затвора по това обвинение. Той прекара зад решетките 20 дни, преди да бъде освободен в очакване на разглеждането на неговата жалба.

При първия процес Саркози бе признат за виновен за опит за получаване на средства от режима в Триполи и получи петгодишна присъда, но настоящото искане на прокуратурата е за по-висок размер на наказанието, припомня АФП.