Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес

© В понеделник (10 ноември) парижката прокуратура поиска от Апелативния съд в Париж да освободи бившия държавен глава Никола Саркози, който е в затвора "Ла Сант" в Париж от 20 дни, след като беше осъден по делото за либийско финансиране на президентската му кампания. Искането за освобождаване на Саркози е прието, предава Le Figaro.



В понеделник съдът прецени, че "няма риск от укриване на доказателства, натиск, риск от съгласуване (...). Продължаването на предварителното задържане не е оправдано", заявява още прокуратурата.



Съдът реши да наложи съдебен контрол върху бившия президент, който включва забрана да напуска Франция. Той трябва да напусне затвора "Ла Сант" още днес.