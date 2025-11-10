ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
В понеделник съдът прецени, че "няма риск от укриване на доказателства, натиск, риск от съгласуване (...). Продължаването на предварителното задържане не е оправдано", заявява още прокуратурата.
Съдът реши да наложи съдебен контрол върху бившия президент, който включва забрана да напуска Франция. Той трябва да напусне затвора "Ла Сант" още днес.
