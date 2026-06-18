Българското посолство в Скопие излезе с официална позиция, в която призовава да не се допуска блокиране на граничните пунктове и ключовите пътища между България и Северна Македония. Публикацията във Фейсбук е подписана лично от българския посланик в югозападната ни съседка Желязко Радуков, като тя идва в момент на сериозно напрежение след умишления палеж на два дипломатически автомобила в Скопие.

Призив за мирни протести без икономическа блокада

От дипломатическата ни мисия подчертават, че напълно подкрепят правото на мирен граждански протест като фундаментално право във всяко демократично общество. Те обаче апелират общественото недоволство в България да не води до затваряне на границите. Според позицията на посолството:

Националният интерес на България изисква страната да остане отворена към своите съседи.

Трябва да се насърчават културният обмен и контактите между разделени семейства.

Икономическото сътрудничество и двустранната търговия не бива да се прекъсват.

Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата, посочват от мисията и допълват, че връзките между двете общества са ключови за общото бъдеще в Обединена Европа.

Извънредната реакция на посолството е следствие от инцидента на 15 юни 2026 г., при който мъж подпали два автомобила на българската мисия в Скопие. Изключително скандален е фактът, че палежът се случи пред очите на служители от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, които не са предприели никакви действия да го предотвратят. Към момента заподозреният е задържан с наложена мярка за 8-дневен арест, след като е направил пълни самопризнания.

Посланик Радуков изрази специална благодарност към българските институции, организации и граждани за оказаната подкрепа към мисията "в настоящите особено трудни условия".

Отговор на обвиненията от Скопие

В официалното съобщение се отправя и директно послание към определени медийни и обществени фигури в Северна Македония. Българското посолство определя като "неоснователно и непродуктивно" зачестилото квалифициране на български организации като "антимакедонски". Дипломатите припомнят, че критиките и различните оценки относно двустранните отношения и политиките на властите в Скопие са част от правото на свободно изразяване.

Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата, посочват от мисията.

Оттам допълват, че именно чрез поддържането на връзките между двете общества може да се подчертае близостта между народите и ползите както от общата история, така и от "общото ни бъдеще в Обединена Европа".

В публикацията се подчертава още, че изразяването на недоволство и тревога във връзка със събитията в Скопие следва да има "конструктивен и европейски характер".