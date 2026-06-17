Високопоставени гръцки официални лица, в разтърсваната от скандали управляваща партия на консервативния премиер Кириакос Мицотакис, обсъждат дали да насрочат предсрочни избори наесен, вместо да изчакват следващата година.

Подкрепата за управляващата партия "Нова демокрация" на Мицотакис рязко спадна след последните общи избори през 2023 г. на фона на нарастваща инфлация, разкрития за измами на високо равнище с европейски средства и провалената реакция на правителството при най-тежката железопътна катастрофа в страната.

Макар "Нова демокрация" все още да води в проучванията, ключовата сметка за върхушката ѝ е дали да насрочи вот, преди разпокъсаната опозиция да успее да се обедини и да изгради инерция срещу Мицотакис.

Допитването на допитванията (Poll of Polls) на Politico отрежда на "Нова демокрация" 30 процента — почти двойно повече от подкрепата за най-близкия ѝ съперник. Новосъздадената партия "Елас" на бившия ляв премиер Алексис Ципрас е на второ място с 16 процента.

Засега Мицотакис настоява, че ще изкара пълния си мандат до 2027 г. Говорейки на остров Родос през изминалия уикенд, той заяви, че "изборите ще се проведат през пролетта на 2027 г., както е планирано".

Вътре в партията му обаче четирима високопоставени политици съобщиха, че се водят дискусии за насочване към вот в края на септември или октомври.

"Премиерът поиска от всички министерства да приключат задачите си до края на август, така че да има възможност за предсрочни избори" , заяви високопоставен правителствен представител, на когото беше предоставена анонимност заради чувствителността на партийните обсъждания.

Друг високопоставен представител на "Нова демокрация" заяви: "Няколко правителствени служители посъветваха Мицотакис да изтегли изборите напред, така че опозицията да няма време да се реорганизира."

Опозиционната социалистическа партия ПАСОК многократно е призовавала за предсрочни избори, въпреки че изостава в проучванията.

"Страната ни ще се измъкне от тази дистопия само чрез избори", заяви лидерът на ПАСОК Никос Андрулакис пред парламента на страната по-рано тази година.

Правителствените представители заявяват, че окончателно решение ще бъде взето в края на лятото. Гърция поема ротационното председателство на Съвета на ЕС през юли 2027 г., което означава, че правителство ще трябва да бъде сформирано преди това. Вероятно ще бъде необходим повече от един изборен кръг за сформирането на нова администрация.

Ако "Нова демокрация" в крайна сметка избере предсрочни избори, те вероятно ще се проведат след речта на премиера на Международния панаир в Солун в началото на септември. Речта служи като неофициалното гръцко обръщение "за състоянието на нацията" и би могла да позволи на Мицотакис да представи предизборни подсладители като данъчни облекчения и други финансови подкрепи.

Засега проучванията показват, че нито една партия няма подкрепата от 37 до 40 процента, която би била необходима за сформиране на мнозинствено правителство.

Има обаче и други признаци, че "Нова демокрация" подготвя почвата за избори.

Мицотакис обяви минипреустройство на кабинета миналата седмица с четири нови назначения в три министерства. Константинос Киранакис, 39-годишен политик с твърда линия, който заемаше поста заместник-министър на инфраструктурата, беше назначен за генерален секретар на "Нова демокрация" в сряда.

Назначенията бяха възприети като поредно изместване надясно от страна на правителството, за да се хареса на консервативната си база.

Следвайки сходна консервативна траектория, гръцкото министерство на финансите внесе в парламента нов законопроект, който включва значителни увеличения на заплатите на най-високопоставените служители в могъщата православна църква.

Мицотакис заяви, че това отдавна е било искано. "Трудно ми е да приема, че заплатата на митрополит, който във всеки случай управлява голяма митрополия, би била значително по-ниска от тази на мюфтия", заяви той в интервю за телевизия ANT1, използвайки термин за ислямски религиозни учени, които тълкуват ислямското право.

Макар и неангажираща се с това кога трябва да се проведат изборите, партията на Ципрас вече обещава, че послужният списък на "Нова демокрация" по отношение на корупцията ще бъде в центъра на кампанията ѝ.

"Следващите избори, когато и да се проведат, ще представят ясен избор: корупция или почтеност", заяви "Елас" в изявление.