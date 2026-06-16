Мариус Борг Хьойби, син на норвежката престолонаследница Мете-Марит, беше признат за виновен по две обвинения в изнасилване и осъден на четири години затвор, съобщава ВВС.

Тримата съдии в съдебна зала 250 на Окръжния съд в Осло го оправдаха по други две обвинения в изнасилване, но го признаха за виновен по много от останалите престъпления, в които беше обвинен.

29-годишният Хьойби, който няма официални обществени функции и постоянна професия, отрича най-тежките обвинения - за изнасилване на четири жени в безпомощно състояние, както и за системно насилие над бивша партньорка. Той призна част от обвиненията, включително транспортиране на 3,5 килограма марихуана, посегателства срещу физическата неприкосновеност и отправяне на заплахи.

Хьойби не беше в съда по време на произнасянето на присъдата, но се включи в заседанието чрез видео връзка. Прокуратурата поиска за Хьойби седем години и седем месеца затвор. Адвокатите му поискаха по-лека присъда от 18 месеца и могат да обжалват присъдата.

Разследването срещу него започва през 2024 г., след като е заподозрян в нападение над жена, с която е имал връзка. След ареста му той е освободен, но случаят се разраства, след като и други жени подават сигнали срещу него.

Обвинителният акт обхваща предполагаеми изнасилвания в периода между 2018 и ноември 2024 г., случаи на насилие и заплахи срещу бивша партньорка между 2022 и 2023 г., както и нападения над друга жена и нарушения на съдебна забрана за контакт.

Хьойби е син на Мете-Марит от нейна предишна връзка, преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г.

Така действа правосъдието в една правова държава, няма недосегаеми. Видно е, че в Норвегия дори човек, израснал в кралското семейство, стига до затвора, ако наруши закона.

Преди години в затвора влезе и норвежки министър заради превишена скорост и глоба, която не е платил навреме.