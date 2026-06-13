Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати възнамеряват да открият и унищожат обогатения уран на Иран след успокояване на обстановката в региона. Изявлението му идва на фона на твърдения за предстоящо споразумение за прекратяване на военните действия, което според него трябва да бъде подписано на 14 юни.

Тръмп заяви, че след стабилизиране на ситуацията САЩ ще предприемат действия по отношение на иранския обогатен уран.

"Когато всичко се успокои, ще влезем и ще вземем ядрения прах, заровен дълбоко под мощните гранитни планини, благодарение на нашите прекрасни бомбардировачи B-2 и техните блестящи пилоти, след което ще го разредим и унищожим, независимо дали това ще стане в Иран или в Съединените щати“, написа той в социалните мрежи, цитиран от АФП.

Изказването идва в момент, когато международното внимание остава насочено към иранската ядрена програма и развитието на ситуацията в Близкия изток.

Коментарът на американския президент беше направен успоредно с твърденията му, че се очаква подписване на споразумение за прекратяване на войната утре 14 юни. Темата за иранската ядрена програма остава сред ключовите въпроси в международните отношения и сигурността в региона.