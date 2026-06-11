Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отменя планираните за тази вечер мащабни въздушни удари и бомбардировки срещу Иран. До обрата в позицията на Вашингтон се стигна, след как стана ясно, че преговорите за мирно споразумение са получили одобрение на най-високо равнище от иранското държавно ръководство.

Тръмп съобщи новината в социалната мрежа Truth Social, само броени часове след като по-рано през деня заплаши публично да удари ислямската република "изключително тежко".

От официалното изявление на американския държавен глава става ясно, че дипломатическите усилия са довели до ключов пробив. Окончателните условия на бъдещата сделка вече са съгласувани в детайли от широк международен кръг от партньори, съобщава Ройтерс.

Въпреки отмяната на военните атаки и бомбардировките, САЩ няма да разхлабят икономическия и военния натиск около Техеран на този етап.