Сериозно напрежение е възникнало между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху заради израелските операции срещу "Хизбула“ в Ливан. Според информация на американското издание Axios двамата лидери са провели остър телефонен разговор, белязан от сериозни разногласия.

Изданието, позовавайки се на свои източници, твърди, че разговорът е протекъл в изключително напрегнат тон. Според публикацията Тръмп е изразил недоволство от действията на Израел на фона на предупрежденията на Иран, че може да прекрати преговорите заради развитието на ситуацията.

Спор за възможни удари по Бейрут

По информация на Axios американският президент е настоял Израел да се откаже от плановете си за удари по ливанската столица Бейрут.

Ти си ш*****а откачалка. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Аз ти спасявам задника. Сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това, казва Тръмп, според Axios

От своя страна Нетаняху е заявил, че Израел ще продължи да действа срещу "Хизбула“, ако организацията не прекрати атаките срещу израелски населени места.

Тази вечер разговарях с президента Тръмп и му казах, че ако "Хизбула“ не прекрати нападенията срещу нашите градове и граждани, Израел ще нанесе удари по терористични цели в Бейрут, заявява Нетаняху, цитиран в текста.

Размяна на удари в Южен Ливан

На фона на дипломатическото напрежение между Вашингтон и Тел Авив, през нощта продължи размяната на удари между "Хизбула“ и израелските въоръжени сили в Южен Ливан.

Към момента няма официално потвърждение от Белия дом за съдържанието на разговора, описано от Axios. Публикуваната информация се основава на данни от източници, цитирани от американското издание.