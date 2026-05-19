Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да се наложи страната му отново да нанесе удар срещу Иран, докато Техеран същевременно заплашва да отвори нови фронтове при подновяване на американските атаки. Ситуацията остава критична след влязлото в сила примирие миналия месец, а посредниците в региона настояват за повече технологично време за дипломация.

Отлагане на военната операция

Вашингтон временно се е отказал от планиран удар срещу Иран, който е трябвало да бъде извършен във вторник. Доналд Тръмп разкри в социалната мрежа Truth Social, че причината за решението са сериозни преговори и директни призиви от ключови съюзници в Близкия изток. Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян лично са призовали американския лидер да отложи подготвената атака.

Условия за ядрено споразумение

Към момента в региона текат интензивни преговори и съществува реален шанс за постигане на дипломатическо споразумение, което да бъде приемливо както за САЩ, така и за страните в Близкия изток. От своя страна Катар коментира, че преговорите между Вашингтон и Техеран изискват повече време. Американският държавен глава обаче бе категоричен, че всяка евентуална бъдеща сделка трябва задължително и безусловно да гарантира, че Иран няма да разполага с ядрени оръжия.

Бойна готовност на американската армия

Заповедта за отмяна на планираната за вторник атака е била спусната директно към министъра на отбраната Пийт Хегсет и към председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Даниел Кейн. Американските въоръжени сили са инструктирани да преустановят офанзивата засега, но същевременно да поддържат пълна бойна готовност за незабавно предприемане на мащабна военна операция, в случай че Иран откаже да приеме поставените условия и преговорите се провалят.