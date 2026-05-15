Сериозно напрежение е възникнало в ранния следобед на българо-гръцката граница. В разгара на първите масови пътувания за сезона, гръцки фермери ескалираха протестите си и направиха опит за пълна блокада на граничния пункт.

Преди да стигнат до границата, недоволните земеделци са блокирали основната магистрала в района на Серес, след което са се насочили директно към граничната бразда.

Щурм на границата и сблъсъци с полицията

Около 13:00 часа ситуацията е излязла извън контрол. Протестиращите фермери обявили намерение да затворят преминаването за всички превозни средства в рамките на един час. При опит да бъдат спрени, те пробиха полицейския кордон на гръцка територия.

Напрежението се е пренесло в района на дезинфекционните системи на гръцкия пункт. Протестиращите са атакували съоръженията, изразявайки остро недоволство срещу тяхната изправност и ефективност. За да овладеят ситуацията и да освободят трасето, гръцките сили на реда са били принудени да използват сълзотворен газ, по информация на БНТ.

Текуща обстановка

Въпреки кратката ескалация, към момента движението през ГКПП "Кулата – Промахон" е възстановено. Преминаването на автомобили, автобуси и камиони и в двете посоки се осъществява свободно.

Трафикът в района остава интензивен, а властите следят ситуацията отблизо заради заканите на фермерите за нови протестни действия.