|Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата - Промахон" и от двете страни
От публикации в социалните мрежи излиза разнопосочна информация. Едни твърдят, че леките автомобили все пак се пропускат, а други, че нито леки, нито товарни автомобили могат да преминават.
По-рано ФОКУС съобщи, че от 12:00 ч. на 8 януари 2026 г. ще се преустанови пропускането през граничен преход "Промахон" на тежкотоварни автомобили и в двете посоки за период от 48 ч. Това съобщиха от Гранична полиция.
От 09:00ч. граничния преход "Илинден" - "Ексохи" е затворен за движение и в двете посоки за товарни и лекотоварни автомобили.
Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи.
Малко по-късно министърът на вътрешните работи на България Даниел Митов обяви, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.
