Даниел Митов за протеста на гръцките фермери: Проблемът ще бъде решен в най-скоро време

© Булфото "Проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен", заяви пред журналисти вътрешният министър Даниел Митов.



По думите му премиерът Росен Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време.



"Правителството работи с гръцките си колеги, за да може да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо", допълни той.



Митов провери Европейската шенгенска система. "Въвежда се поетапно централизирана европейска шенгенска система за регистрация на граждани на трети страни, която регистрира биометрични и биографични данни на хората, които влизат в шенгенското пространство, с оглед на сигурността. Оттук нататък, разбира се, поетапно ще бъде въвеждана навсякъде, във всяка една шенгенска държава. Въвежда се по план, който е одобрен в Брюксел", каза още той.



Припомняме, че днес гръцките фермери отново затварят границата с България.