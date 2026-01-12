ИЗПРАТИ НОВИНА
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:43Коментари (0)283
© NOVA NEWS
Блокадата на гръцките фермери по граничните пунктове с България е вдигната, но засега няма яснота дали протестите няма да бъдат подновени. Това заяви изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Повече от месец българските превозвачи бяха принудени да чакат с часове на границата, което доведе до сериозни финансови загуби.

"Не можем да кажем със сигурност дали блокадите няма да продължат. До този момент загубите за българските превозвачи са в размер на милиони евро“, подчерта пред NOVA NEWS Арабаджиев. По думите му престоят на един товарен автомобил на граничен пункт струва между 10 и 12 евро на час, като тези разходи се натрупват бързо при продължителни задръствания.

Освен преките финансови загуби, превозвачите търпят и пропуснати ползи, тъй като камионите не успяват да извършат курсовете си в предварително договорените срокове. "Когато има фиксирани срокове и часове за доставка, неустойките често остават за сметка на превозвача“, обясни Арабаджиев.

Заради продължителните блокади българските транспортни фирми започнали да търсят алтернативни маршрути, които обаче се оказали значително по-скъпи. Най-често използваните обходни пътища са през Румъния и Унгария. По думите на изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи проблемът е засегнал всички превозвачи, без изключение.

Като дългосрочен проблем в сектора изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи посочи и недостига на кадри. Според него причината не е в заплащането, а в тежкия и отговорен характер на професията. "Работата е много натоварваща и очевидно не представлява интерес за младите хора“, коментира той.

Очаква се утре среща между гръцките земеделци и премиера Кириакос Мицотакис, която ще покаже дали блокадите по границите ще бъдат окончателно прекратени, или напрежението ще се възобнови.


