Москва се опитва да превърне поредицата бойни дронове, появили се над Естония, Латвия и Литва, в политическа криза между Украйна и едни от най-твърдите ѝ съюзници. Засега този опит удря на камък.

След вълна от инциденти с дронове над трите балтийски държави, Русия обвини Естония, Латвия и Литва, че позволяват на Украйна да използва тяхното въздушно пространство за удари срещу руска територия, и ги заплаши с ответни мерки. И трите балтийски правителства категорично отрекоха обвиненията. пише Politico.

Самите инциденти се приписват не на Украйна, а на Русия. Според балтийските власти, Москва използва електронно заглушаване, за да манипулира данните и да пренасочва украински дронове към въздушното пространство на НАТО.

Обвиненията и заплахите на Москва

Поводът е серия от навлизания на дронове в небето над Естония, Латвия и Литва. Вместо да признае собствената си роля, Кремъл насочи обвиненията към трите държави членки на НАТО, твърдейки, че те съзнателно предоставят коридор на Киев за атаки срещу руска територия. Москва придружи обвиненията със заплаха за ответни действия.

Стъпката има ясна политическа цел, да вкара клин между Украйна и съседите ѝ. Естония, Латвия и Литва са не само на първа линия на източния фланг на НАТО, но и сред най-последователните поддръжници на Киев. Точно затова евентуално напрежение между тях и Украйна би било ценен резултат за Москва.

Балтийската тройка отговори с обща позиция

Реакцията дойде бързо и единно. В съвместно изявление, разпространено късно в петък, правителствата на Естония, Латвия и Литва заявиха, че "категорично отхвърлят наглата дезинформационна кампания на Русия и нейните скалъпени обвинения след нарушенията на въздушното пространство, които Русия безсрамно използва, за да прикрие военните си неуспехи“.

Естонският министър на отбраната Ханно Певкур беше пределно ясен. "Това не е вярно“, каза той за обвиненията на Москва по време на форума GLOBSEC, като подчерта, че "Украйна никога не е искала да използва нашето въздушно пространство“.

По думите му Талин действително е призовал Киев да внимава как насочва ударите си срещу Русия, но отговорността за всеки инцидент с дрон е изцяло на Москва. "Причината за това е руската агресивна война в Украйна, а причината е, че Русия използва електронното заглушаване, за да манипулира данните и да въздейства върху траекторията на тези дронове“, обясни Певкур.

НАТО посочва вината у Русия

Същата позиция застъпи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Ако дронове идват от Украйна, те не са там, защото Украйна е искала да изпрати дрон до Латвия, Литва или Естония“, заяви той пред журналисти в Брюксел. "Те са там заради безразсъдното, незаконно пълномащабно нападение на Русия.“

Това послание, че първоизточникът на всяка опасност в балтийското небе е руската война, а не украинската отбрана, се повтори в редица европейски столици. Така опитът на Москва да изолира Украйна от партньорите ѝ в Балтика засега остава без резултат: вместо пукнатина в съюза, той произведе единен отговор.