Заместник-ръководителят на агенцията на ЕС за граничен контрол Frontex предупреди, че съществува "висок" риск от контрабанда на оръжия от Украйна към ЕС в случай на споразумение за прекратяване на войната с Русия.

"Може да се стигне до контрабанда на оръжия в по-голям мащаб. Това би могло да се превърне в проблем за сигурността на Европа", заяви заместник-изпълнителният директор на Frontex Ларс Гердес пред изданието WELT..

Сценарият от Югославия може да се повтори

Гердес посочи, че щом пълномащабната война, която Русия започна преди четири години, приключи, е "напълно възможно" да се повтори ситуацията от бивша Югославия, когато нелегални оръжия наводниха останалата част от Европа след края на бойните действия там.

Frontex вече подсилва западните граници на Украйна

Гердес допълни, че Frontex е подсилила присъствието си по западните граници на Украйна и следи ситуацията отблизо.

"Подготвяме се за това от самото начало на войната", заяви германският представител.

Защо моментът на примирието е най-опасен

"Смятам риска за особено висок след евентуално прекратяване на огъня или мирно споразумение. В този момент в страната ще има огромни количества оръжия, боеприпаси и експлозиви — и много хора, които ще се нуждаят от пари. Може да се появи контрабанда на оръжия в по-голям мащаб", добави Гердес.