Нова вълна от имотни измами залива Халкидическия полуостров в Северна Гърция, където чуждестранни мними брокери и фалшиви собственици предлагат за продажба имоти, с които нямат никаква правна връзка. Схемата е насочена основно към граждани от балканските страни, които биват привличани чрез подвеждащи обяви в социалните мрежи.

Реалните собственици на имотите често остават в шок, разбирайки случайно, че техните домове се рекламират от непознати лица без тяхно знание или съгласие.

Измамната схема

Обикновено в тези престъпни схеми участват хора, които познават отлично района и набелязват обекти със сложна собственост или множество наследници, което затруднява бързата проверка. Измамниците често използват трика да посетят имота под предлог, че са купувачи, за да направят снимки. В по-екстремни случаи те се сдобиват с ключове чрез ремонтни компании и се представят директно за собственици пред своите сънародници.

За да притиснат жертвите си, фалшивите посредници създават изкуствено чувство за спешност, твърдейки, че интересът е огромен, а цената – уникална. Основната им цел е получаването на възможно най-голямо капаро, след което те изчезват.

Как да се препазите

Експертите съветват потенциалните купувачи на имоти в Гърция винаги да извършват проверка чрез адвокат в имотния регистър. Задължително е да се изискват доказателства за сертификация на брокера и вписването му в професионалната камара, а всички плащания да се извършват единствено по банков път, вместо в брой, съобщава местният информационен портал voria.gr, цитира БТА.