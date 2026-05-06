Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет Aeroprakt-22, който се разби в сряда около 13:00 ч. местно време в руската Омска област. Инцидентът е станал близо до село Кошкарево в Азовския немски национален район.

По първоначална информация машината е собственост на местна авиационна компания и е изпълнявала специфични въздушни дейности в момента на падането, съобщиха от Западносибирската транспортна прокуратура.

Към момента компетентните ведомства работят по изясняване на причините и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент. На мястото на катастрофата се извършват необходимите процесуално-следствени действия за установяване на точната последователност на събитията.