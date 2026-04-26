Президентът Доналд Тръмп е бил евакуиран от агенти на "Сикрет Сървис" след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в хотел "Вашингтон Хилтън", като държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, Марко Рубио и Мелания Тръмп са в безопасност. Агент от охраната е пострадал, но е в добро състояние. 31-годишен мъж от Калифорния е задържан след атаката, съобщават световните медии. Нападателят, работещ като учител и разработчик на видеоигри, е проникнал в хотела като гост и е настанен в болница с наранявания след обезвреждането му.

Алън е описван като инженер и учител по компютърни науки. Той има бакалавърска степен от Caltech и магистърска от California State University-Dominguez Hills. Работил е като преподавател в компанията за подготовка за изпити C2 Education, където дори е бил обявен за "учител на месеца" в края на 2024 г.

Прокурорът на окръг Колумбия Джанин Пиро обяви, че на Алън ще бъдат повдигнати обвинения за използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление с насилие и нападение срещу федерален служител с опасно оръжие. Очаква се той да се изправи пред съда в понеделник.