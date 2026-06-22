Две малки деца, на 2 и 4 години, бяха открити мъртви в заключена кола на жилищен паркинг във Франция, докато над страната тегне гореща вълна от 40 градуса. Пожарникарите ги намерили в сърдечен арест и въпреки отчаяните опити за реанимация, и двете деца починали. Прокуратурата засега сочи горещината като водеща версия, научи репортер на Plovdiv24.bg.

Трагедията на паркинга

Сигналът дошъл около 13:20 ч. в понеделник. Екипите пристигнали на жилищен паркинг в департамента Воклюз, в южната част на Франция, и открили двете деца, на две и на четири години, в автомобила на майка им. И двете били в сърдечен арест. Медиците се борили за живота им на място, но безуспешно.

По данни на френското издание Le Parisien се предполага, че децата са влезли в колата без знанието на 33-годишната си майка и са останали блокирани вътре. Колко дълго са били затворени в нагорещения автомобил, все още не е установено.

Какво казва прокуратурата

Случаят се следи от прокуратурата в Карпантра. Прокурор Елен Мург подчертава, че причината за смъртта е "все още под разследване", но добавя, че "горещата вълна е водещата версия". Майката е поета от спешните служби и към момента не е разпитана.

В деня на инцидента термометрите във Воклюз показвали 39°C, стойност, при която вътрешността на затворен автомобил на слънце може да достигне над 50–60 градуса само за минути.

Цяла Франция в червено

Инцидентът идва в разгара на екстремна гореща вълна, която превърна Франция в епицентър на жегата в Европа. Само тази седмица трима възрастни хора на възраст между 80 и 85 години вече са починали заради горещината. Близо 2700 училища планират затваряне, а в Бордо се очакват температури над 42°C.

Метео Франс постави 49 департамента под червен код за гореща вълна. Здравният министър Стефани Рист предупреди по TF1, че страната навлиза в "поне няколко дни много, много горещо време", без ясна прогноза кога температурите ще започнат да спадат.

В Париж туристическите обекти, включително Айфеловата кула, разположиха мъгло-станции за охлаждане. По време на ежегодния музикален фестивал Fête de la Musique властите забраниха консумацията на алкохол, за да могат медиците "да се съсредоточат върху грижата за най-уязвимите".

Не само Франция

Жегата обхваща голяма част от Европа. Испанската метеорологична агенция Aemet издаде червен код за обикновено по-прохладната Баска област, където в Сан Себастиан се очакват 40°C — над двойно повече от историческата средна стойност за 22 юни. Британската метеорологична служба също предупреди за "опасност за живота".

По данни на европейския офис на Световната здравна организация, над 200 000 души са починали от свързани с горещина причини в Европа само за последните четири години.