Полицията в Бургас с повече подробности за Plovdiv24.bg относно трагедията с възрастен мъж, който се удави на Южния плаж в Китен.

Сигналът за трагедията е подаден около 16:30 ч. в петък в РПУ-Приморско. Инцидентът се е случил между спасителните постове №1 и №2.

Възрастният мъж е бил на море заедно със жена си. По нейни думи през целия ден той е бил изложен на слънце като при влизането във водата на пловдивчанина му прилошало, вследствие на което паднал и се удавил.

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас". По случая е образувано досъдебно производство.