Катастрофа затруднява движението в кръговото при Международен панаир Пловдив. Пътният инцидент се е случил преди минути.

До произшествието се е стигнало, след като автомобил е отнел предимството на друг кола в кръстовището, съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg. В резултат на удара една от колите се е блъснала в електрически стълб.

На място е пристигнал екип на пожарната, който да помогне на едни от водачите да излезе от автомобила, защото вратата му е била затисната.

Един от водачите ще бъде откаран в болница за прегледи. Двамата са тествани за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Апелираме шофьорите да карат внимателно.