Около 5 килограма марихуана и допълнителни количества други високорискови вещества са иззети при полицейски операции от началото на месеца в Пловдив и областта.

Специализираните акции за пресичане на незаконното разпространение и употреба на наркотици на територията на ОДМВР Пловдив продължават, а в хода на активната работа от началото на юни до вчера в полицейските подразделения са били задържани общо 63-ма извършители.

Под наблюдение на прокуратурата са образувани 64 досъдебни производства. Сред конфискуваните високорискови вещества са около 5 кг марихуана, приблизително еднакви количества от над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, както и известни дози кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.

Някои по-характерни случаи:

При идентични спецакции в началото на месеца и преди дни служители от Шесто РУ са задържали двама жители на квартал "Столипиново“, от чиито къщи са иззети над 100 пакетчета с фентанил.

С 30 дози със същото съдържане е бил арестуван и друг мъж в хода на операция на отдел "Криминална полиция“. Повече от 44 грама марихуана са открили разследващи от Пето РУ при претърсване в апартамента на пловдивчанин в жк "Тракия“.

Друг жител на областния град пък бил заловен на територията на район "Северен“ при опит да избегне проверка на полицаи от Трето РУ и да се освободи от носения плик със зелена листна маса. Около 10 грама от същия наркотик са иззети и при специализирани проверки в частни адреси от служителите на реда в Първомай и Раковски.