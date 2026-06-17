Системата за видеонаблюдение на полицията в Пловдив е заснела брутален бой между шофьори в Пловдив. Кадрите са отпреди време и са от Карловско шосе на изхода на града под тепетата, предава Plovdiv24.bg.

От видеото става ясно, че е възникнал конфликт между двама водачи, най-вероятно заради засичане на пътя от страна на единия шофьор. Младите мъже спират на светофара, излизат от колите си и тогава започват физическата саморазправа, основно с юмруци. След като били установени нарушителите, се оказало, че един от тях бил и криминално проявен. Съставени са им административни наказания.

Това съобщи ст. инспектор Стойчо Пенков, който е началник на сектор "Охрана и видеонаблюдение" към ОД на МВР - Пловдив.

Нови методи предприема МВР Пловдив

Осем цивилни полицейски автомобила с падащ електронен надпис на задното стъкло "Полиция. СТОП. Последвай ме" извеждат агресивни водачи и нарушители от движението и ги санкционират на място. Това се случва вече от една седмица в Пловдив и областта.

Въведено е вече и наблюдение с дрон на възлови места - пътища и кръстовища, като след засичане на нарушителя устройството го следва до извеждането на автомобила встрани от движението.

Новостите съобщиха на изнесен брифинг на бул. "Васил Априлов" в Пловдив директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов и началникът на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев.