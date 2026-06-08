В събота по обяд във Второ РУ постъпил сигнал за катастрофа с материални щети между джип и таксиметров автомобил на кръстовище между бул. "Пещерско шосе“ и ул. "Перущица“ в Пловдив.
Няколко часа по-късно обаче водачът на таксито се оплакал в районното управление, че другият участник в произшествието е влязъл във физическа саморазправа с него.
При предприетите действия още същата вечер нападателят е издирен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.
Повече за случая можете да си припомните на тези два линка:
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