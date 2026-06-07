Таксиметров шофьор е бил арестуван снощи в района на зала Колодрума. По първоначална информация акцията е свързана с наркотични вещества. Шофьорът е самостоятелен превозвач, но използва търговската марка на такси "One". Оттам разпространиха официално становище, в което се казва, че фирмата категорично осъжда всякакви действия, нарушаващи законите на Република България.

Официално становище на Taxi One Пловдив

Във връзка с публикации в медиите относно задържан водач на таксиметров автомобил, брандиран с марката One, бихме искали да внесем следните уточнения:

One категорично осъжда всякакви действия, нарушаващи законите на Република България. При доказване на подобни деяния считаме, че всеки следва да понесе пълната си лична и наказателна отговорност.

Лицето, посочено в публикациите, не е служител на "Такси-1-2009“ ЕООД (марка One) и няма трудово правоотношение с дружеството.

Водачът е самостоятелен таксиметров шофьор, който използва собствен автомобил и ползва достъп до дигиталната инфраструктура, диспечерската система, мобилното приложение и търговската марка One по силата на договорни отношения за предоставяне на посреднически, рекламни и технологични услуги.

Автомобилът, управляван от лицето, не е собственост на дружеството.

Към момента на присъединяване към платформата водачът е представил всички изискуеми от закона документи за извършване на таксиметрова дейност. При необходимост дружеството може да предостави на компетентните органи документи, удостоверяващи характера на взаимоотношенията между страните, включително фактури и документи за предоставени франчайз, рекламни и инфраструктурни услуги.

Съгласно подписаните Общи условия всеки водач носи самостоятелна и лична отговорност за своите действия, както и за спазването на действащото законодателство.

След като бяхме уведомени за случая, достъпът на лицето до платформата и инфраструктурата на One беше незабавно преустановен до окончателното изясняване на всички факти и обстоятелства.

Заявяваме пълната си готовност за съдействие на органите на МВР, прокуратурата и всички компетентни институции при необходимост от допълнителна информация или документи.

Безопасността на клиентите и доброто име на коректните водачи, които работят с марката One, остават наш основен приоритет.