Служители от сектор "Индустрия и търговия“ към отдел "Икономическа полиция“ на ОДМВР – Пловдив разкриха мащабна престъпна схема за фиктивна продажба на недвижими имоти. За по-малко от месец разследващите са събрали доказателства срещу 25-годишния пловдивски брокер Христо Даракчиев, който е привлечен в качеството на обвиняем за измама в големи размери, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Според прокуратурата, в периода от август 2025 г. до април 2026 г., в условията на продължавано престъпление, Даракчиев е въвел в заблуждение шестима души, присвоявайки от тях суми за капаро в общ размер на близо 100 000 евро.

Обвиняемият е използвал позицията си на брокер в агенция за недвижими имоти, за да спечели доверието на клиентите, с които поддържал много добри отношения. Той ги убедил, че може да им осигури изключително изгодни сделки за покупка на жилища.

След като получил сумите за капаро, Даракчиев предоставил на купувачите предварителни договори. Разследването обаче установява шокиращ факт:

Подписите на продавачите в договорите не са били положени от действителните собственици на строителните фирми. Самите компании изобщо не са знаели за съществуването на подобни споразумения.

Бившият работодател на Даракчиев е категоричен, че агенцията няма общо с измамната схема и ръководството не е подозирало за случващото се. Парите от жертвите са били превеждани директно по личната банкова сметка на брокера или са му предавани в брой, без изобщо да постъпват в сметките на агенцията.

Спрямо 25-годишния Даракчиев е внесено искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Районният съд в Пловдив уважи искането на магистратите и остави фалшивия брокер за постоянно в ареста. Разследването по случая продължава.