Каруца и бус се сблъскаха на кръговото кръстовище на "Голямоконарско шосе“ в района на Пътна полиция в Пловдив, след като превозното средство с животинска тяга отне предимството на автомобила.

Сблъсък на кръговото кръстовище

Дървената двуколка, теглена от кон, на която пътува двама мъже, е навлязла в кръговото движение, без да съобрази предимството на движещия се там бус. В резултат на това е последвал удар между двете превозни средства в края на маневрата. Видео от мястото на произшествието е публикувано в една от групите във фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

Забраната за каруците

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за спазването на правилата за движение в градски условия. Важно е да се припомни, че придвижването на превозни средства с животинска тяга в рамките на Пловдив е абсолютно забранено от местната власт вече повече от 10 години. Въпреки дългогодишните рестрикции, конят и дървената двуколка са подкарани на един от най-натоварените булеварди в града, и то в непосредствена близост до сектора на "Пътна полиция“. Припомняме, че преди е имало акции на полицията, при които следваше мярка за конфискация на каруците.

Състояние на участниците след удара

След сблъсъка няма официална информация за сериозно пострадали хора сред участниците в инцидента. Остава единствено да се надяваме, че конят също е останал невредим след сблъсъка с буса, тъй като животните в подобни ситуации често стават жертва на неразумното поведение на своите стопани.