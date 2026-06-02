Апелативен съд – Пловдив потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража“, взета от Пловдивския окръжен съд спрямо Асен Атанасов, съобщиха от институцията за Plovdiv24.bg.

Срещу него са повдигнати четири обвинения, две от които за отвличане на жена му и децата му от Кризисен център, противозаконно лишаване от свобода и закана за убийство в условията на домашно насилие. За всяко от тях по закон се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

Апелативният съд счита, че от събраните доказателства по делото – разпити на свидетели, претърсване и изземване, огледи на веществени доказателства, приложени фотоалбуми и експертни становища, може да бъде направено обосновано предположение, че Асен Атанасов е извършил престъпленията, за които му са предявени обвинения.

Съдът намира, че има реална опасност от извършване на други престъпления, предвид данните в справката за съдимост за осъждане в Лиеж, Белгия спрямо обвиняемото лице за множество престъпления, част от които са и спрямо личността на пострадалата по настоящото производство.

Следва да се има предвид, че престъпленията, за които лицето е осъждано в Белгия, са извършени в недалечен период от настоящия момент, като присъдата е влязла в сила на 16.12.2025 г. Налице е и опасност от укриване на Атанасов предвид обстоятелството, че същият не пребивава на адреса си в Република България, напуснал го е веднага след извършване на престъпленията, напуснал е и Република България и благодарение на действията на служителите от МВР е установена датата на завръщането му и той е бил задържан.

От друга страна обвиняемият няма трайни връзки с Република България, доколкото същият по негови данни, работи и живее в чужбина, а и очевидно понастоящем не съжителства със съпругата и децата си, които се намират в страната.

Определението на апелативния съд е окончателно.