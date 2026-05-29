Не минава и ден без инцидент в Пловдив. Plovdiv24.bg научи за поредния такъв, станал на оживено място в града ни, а именно - кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември".

От пресцентъра на ОД МВР Пловдив съобщиха за медията ни, че там е блъснат непълнолетен пешеходец, тръгнал да пресича на червен сигнал на светофарната уредба.

Според предварителната информация момчето не е пострадало сериозно, но в момента минава медицински прегледи, резултатите от които се изчакват.

Сигналът е получен около 10,30 часа тази сутрин, а движението е затруднено. Затова шофирайте внимателно и разумно!