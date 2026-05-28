Катастрофата с линейката в Пловдив от снощи е свързана с футболисти на футболен клуб Марица Милево, съобщиха от клуба за Plovdiv24.bg. Ето и подробностите:

Неприятен инцидент помрачи последния мач на Марица (Милево) вчера срещу дубъла на Локомотив (Пловдив).

Христо Стоянов получи удар в главата през второто полувреме, което наложи да бъде откаран с линейка в болница в Пловдив.

На път обаче линейката претърпя пътен инцидент на кръстовище в Пловдив. В линейката бе и съотборникът му Константин Петров, който бе сменен по-рано заради болки и придружи Стоянов.

За щастие след удара двамата футболисти не са пострадали и друга линейка все пак ги е транспортирала до болницата.

Там Христо Стоянов минава скенер, като първоначалните резултати са, че няма сериозно нараняване.