Движението в района на 109 км на АМ "Тракия“ в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента. Временното ограничение се въвежда заради създадена организация за изтегляне на тир, който около 1,00 часа днес се е запалил, съобщиха от пресцентъра на полицията. За щастие няма пострадали хора.

Предстои да бъде претоварена и превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на Областно пътно управление и сектор "Пътна полиция“.